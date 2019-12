Joven se mete de cabeza a un buzón de desagüe para salvar a un perro [VIDEO]

Un temerario hombre se ha ganado los aplausos de cientos de usuarios en Facebook y YouTube, luego de que se difundiera un video que muestra el momento preciso en el que arriesga su vida para salvar a un perro atrapado dentro de un buzón de desagüe.

El curioso episodio quedó registrado en video por algunas de las personas que se acercaron para ayudar en el rescate del cachorro.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en Facebook, se observa al indefenso can temblando dentro de las aguas residuales en un profundo buzón. Segundos después, un arriesgado joven, con ayuda de otros pobladores, se introduce de cabeza dentro del buzón de desagüe y logra sacar al pequeño can, que se va corriendo para reencontrarse con su familia.

“Mientras caminaba por el pasaje, noté el grito de un cachorro en un buzón de desagüe. No sé cuánto tiempo estuvo en este desagüe o cómo entró. Me temo que, si me hubiera resbalado, me habría cubierto con aguas residuales. La mezquita de la zona fue muy útil y la gente me usó como una cuerda para poder salvar una vida”, comentó el protagonista del clip viral en descripción del video, que no ha tardado en hacerse viral en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook.

Mira el video viral:

Los internautas felicitaron la hazaña del joven, quien no dudó en arriesgar su vida para rescatar al indefenso animal atrapado en el buzón. “Increíble. Recuperé mi fe en la humanidad. Que Dios lo bendiga”, se lee en uno de los comentarios que dejaron los internautas luego de ver el video viral.