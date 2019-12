Intrépido gato le aplica técnica de la WWE a su dueña y ella queda asombrada [VIDEO]

En un singular video compartido en Facebook, podemos ver a un joven muchacha, la cual está acompañada por su tierno gato. Con la descripción: “¿Y no le afecta a tu gato ver todo el día la WWE?”, el video toma un giro completamente inesperado e inimaginable.

En las imágenes podemos ver a una jovencita que usa un hijab que cubre su cabello. Al parecer, la muchacha estaba realizando una veneración propia de su cultura; cuando, de forma sorpresiva, su gato la ataca al mismísimo estilo de las peleas de televisión. Esta inusual reacción provocó la risa de su dueña y de quien estaba grabando los hechos.

Los usuarios de Facebook no se quedaron atrás, ya que el movimiento del felino causó innumerables carcajadas y reacciones en la publicación. “¡Desde la tercer acuerda!” “¡Ahí te voy!”, estos fueron solo algunos de los cientos de comentarios dejados en el video, ahora un completo viral.

El pequeño felino no dudó en aplicar maniobra característica de la WWE a su dueña, quien, evidentemente, no se lo esperaba de su propia mascota. Si bien no sabemos el porqué de la reacción del gato, el desenlace fue bastante hilarante para los miles de usuarios de Facebook.

La dueña del gatito luce avergonzada, pero a la vez sorprendida del singular comportamiento. Si deseas ver el video original, aquí te lo dejamos. No dudes en revisar las fotos en la galería que se encuentra en la parte superior de la nota.