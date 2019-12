Abuela termina la escuela primaria para ayudar a sus nietos y bisnietos con la tarea [VIDEO]

Miles de usuarios felicitaron la acción de la mujer. Mediante Facebook se volvió viral la historia de Adelma Méndez, una mujer de 80 que terminó la escuela primaria con la finalidad de poder ayudar en las tareas a sus nietos.

“A pesar de mis años avanzados quise terminar la escuela”, explicó la anciana de 80 años y madre de 7 hijos, según informa La Nación. Además, detalla que la mujer se convirtió en un modelo a seguir para sus 25 nietos y 18 bisnietos al demostrar que no es “demasiado tarde para cumplir tus sueños”.

Asimismo, la mujer natural de Argentina se mostró muy emocionada durante una entrevista y narró el arduo camino que superó para poder culminar sus estudios de primaria. “Lo que más me costó fue Lenguaje, por tener que volver a estudiar las reglas ortográficas”, sostuvo.

No obstante, la anciana se mostró enfática en señalar que tanto el esfuerzo como la voluntad fueron indispensables. “Tuve la oportunidad y lo hice. ¿Cómo no lo iba a hacer?”, mencionó en un diálogo con La20 FM. Además, afirmó que deseaba ayudar a sus nietos con las tareas, lo cual antes no podía, pues no contaba con los estudios necesarios.

“Apenas había terminado quinto grado, en mi vida me dediqué a criar a mis hijos y nietos”, concluyó la mujer. Adelma Méndez estudiaba por las noches en la iglesia de la ciudad de Orán, Argentina, y se convirtió en la alumna con mejor promedio de notas de su aula.

El hecho no pasó desapercibido para usuarios de Facebook, quienes demostraron que la mujer demuestra lo importante que es poseer la convicción de cumplir las metas trazadas en la vida.