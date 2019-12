Hombre le hace creer a su perro que lo dejó solo y este tiene una curiosa reacción [VIDEO]

A través de una grabación que se ha hecho viral en YouTube, un hombre compartió el peculiar episodio que protagonizó su perro, luego de esconderse de este durante un paseo en un parque, para ver cómo se comportaría si se perdía o lo abandonaban.

El hombre aprovechó que el can estaba distraído merodeando por el parque y decidió jugarle una broma, sin pensar en la singular escena que protagonizaría y que no dudó en grabarla con la cámara de celular.

En las imágenes, que ya tienen cientos de reacciones en YouTube, se observa el momento en que el dueño del perro se esconde detrás de un árbol mientras graba, a la vez, al can tras despertar su atención con un pequeño silbido.

Tras escuchar el singular llamado, el can voltea a ver de dónde provenía y se da cuenta de que su dueño no estaba, por lo que empieza a buscarlo mirando a todos lados. Como se ve en la grabación viral de YouTube, al no tener ni rastro de su cuidador en ninguna parte del parque, el can mira a hacia arriba e intenta trepar un árbol para buscarlo ahí, pero el hombre lo silba nuevamente para llamar su atención hasta que, después de unos segundos, el animal logra hallar a su amo.

Mira el video viral:

“Estaba caminando con mi perro y decidí esconderme de él. Luego procedió a verificar si trepaba a un árbol, pero tenía pánico”, se lee en la descripción del video que compartió el hombre y que fue difundido por la página ViralHog a través de su canal de YouTube, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los internautas.