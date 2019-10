Perro escucha su canción favorita y reacciona de la manera menos pensada [VIDEO]

En Facebook se ha compartido un video que se ha vuelto viral y ha provocado que miles de usuarios rían a carcajadas, pues muestra el momento en el que un travieso perro escucha su canción favorita a todo volumen y reacciona de la manera menos pensada. El curioso clip se hizo tendencia rápidamente en distintas redes sociales.

Todos los días se puede ver en Facebook y otras plataformas de Internet múltiples videos que tienen como principales protagonistas a animales en diferentes situaciones. Algunas de estas son divertidas, mientras otras son tiernas o incluso tristes.

Un hombre había notado que cada vez que colocaba la canción ‘Who let the dogs out’, del grupo musical Baha Men, su perro se emocionaba. El can daba saltos y soltaba ladridos cuando oía la pieza musical, por lo que se dueño decidió tomar la cámara de su celular para captar el momento que luego compartiría por toda la red.

En el video viral de Facebook se puede ver al can acostado sobre un sofá, mientras el sujeto coloca en su televisor la canción. Instantáneamente la mascota comienza a lanzar fuerte ladridos como si estuviera ‘cantando’. Tan solo unos segundos después se para sobre el mueble y mueve la cola en repetidas ocasiones.

Mira el video viral de Facebook

El dueño del perro ríe silenciosamente al ver todo el ‘show’ de este y simplemente atina a seguir grabando. el clip obtuvo más de 3 mil vistas en cuestión de horas, generando todo tipo de reacciones entre gran cantidad de cibernautas.

Algunos de los comentarios más destacados del video que se hizo viral en Facebook fueron: “Mi perro hace exactamente lo mismo cuando escucha ‘El baile del perrito’”, “Qué gracioso can, los animales son tan ocurrentes”, entre otros.