Google Translate hace cover de ‘Con altura’, canción de Rosalía y causa furor en sus fans [VIDEO]

Se suma a los nuevos ‘hits'. Una canción reggaetonera se suma a las nuevas tonadas de Google Traductor que ha puesto a bailar a miles de seguidores de la cantante española Rosalía. Esta vez, un youtuber escribió la letra del tema “Con Altura” y el resultado de su consulta sorprendió a más de uno.

A través de la cuenta ‘Juachixd’ de YouTube se difundió el video viral de la canción ‘Con Altura’ en Google Traductor. Este curioso cover cuenta con más de 18 000 reproducciones de usuarios de todo el mundo.

Los reggaetoneros intérpretes de esta canción, Rosalía y J Balvin gozan de mucha fama a nivel mundial, por lo que la versión que sacó Google Traductor ha tenido una fuerte acogida entre sus fanáticos.

En esta oportunidad, el dueño del canal de YouTube publicó el video de la canción "Con altura”, un tema que se publicó el 18 de marzo de 2019 y, actualmente, cuenta con más de 1 000 millones de reproducciones en la plataforma.

Cabe indicar que esta no es la primera vez que un usuario utiliza el traductor de Google para escribir canciones de diversos artistas. En esta oportunidad, el tema de Rosalía y J Balvin pasó por Google Traductor.

En esta nota te compartimos el famoso video viral de YouTube que muestra el hip de Google Traductor, “Con altura”.

Google Translate canta ‘Chambea’ de Bad Bunny y es viral

Si hay algo por lo que se le conoce a Google Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Google Translate. Aquí te dejamos el video que es viral en las redes sociales.