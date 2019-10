Niña se niega resolver problema matemático porque humillaba a las mujeres [FOTOS]

Increíble. Una niña es toda una sensación en Facebook, luego que se hiciera viral la acción que realizó cuando debía de resolver un examen en su colegio. Y es que la pequeña se negó a hacer un problema matemático porque lo consideraba ofensivo para las mujeres

Una mujer llamada Naomi Pacheco, revisó el cuaderno de su hija de 10 años, pudo leer lo que había escrito durante una prueba para su colegio.

La mujer descubrió que su pequeña se había negado en responder un problema matemático porque consideraba que era ofensivo para las mujeres. La joven que reside en Estados Unidos escribió lo que pensaba dentro del examen.

Como se observa en la hoja, el problema consistía en comparar el peso de tres estudiantes, hecho que la niña tomó como ofensivo y escribió: "¡Qué! Esto es ofensivo. Lo siento, no voy a resolver esto, no es bueno”.

Temiendo que su profesora se enojara por lo que escribió, la pequeña le dejó una nota para explicarle por qué no había resuelto el problema. “No quiero ser grosera, pero no creo que el problema matemático haya sido muy bueno porque eso es juzgar el peso de las personas. Además, la razón por la que no quise responder es porque simplemente no creo que sea bueno”, escribió.

Tras lo ocurrido y viralizada la historia en Facebook, los papás de la niña aseguraron sentirse orgullosos de su hija. Así como también afirmaron que su maestra entendió su malestar.

