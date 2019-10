Hombre hace creer que está vivo y sorprende a sus familiares durante su funeral [VIDEO]

Una mujer compartió en Facebook el insólito momento que vivió junto a sus familiares durante el funeral de su padre, cuando todos los parientes le daban el último adiós, y, de repente, empezaron a escuchar la voz del fallecido que les aseguraba que no estaba muerto, sin imaginar que todo se trataría de la última broma que dejó grabada el difunto, justamente para sorprender a sus amigos y familiares en su entierro

Las imágenes del singular suceso quedaron registradas en un peculiar video por algunos familiares del difunto, quienes lo compartieron e hicieron viral en Facebook causando furor entre los internautas de todo el mundo.

El protagonista de este clip viral de Facebook es Shay Bradley, un hombre irlandés que falleció hace unos días y que no encontró mejor manera de despedirse de sus familiares que grabando su última broma antes de morir para hacerlos reír durante su funeral.

Tal como se ve en la grabación viral de Facebook, que fue compartida por la hija del difunto, y que ya ha dado la vuelta al mundo, los familiares y amigos del fallecido se reunieron alrededor del ataúd para darle el último adiós, cuando fueron sorprendidas al escuchar de forma repentina la voz de su pariente muerto.

PUEDES VER Jaguar es captado jugando con una botella de plástico en medio de un bosque [FOTOS]

“¿Hola? ¡Dejenme salir, esto está muy oscuro!”, “¿Lo que estoy oyendo es la voz de un cura?... No, déjeme salir, no quiero morir…” se escucha decir al difunto durante el funeral, generando desconcierto en algunos de sus familiares. No obstante, se trataba de un audio que había dejado grabado el fallecido antes de morir para que lo reproduzcan, justamente, en su entierro y sus familiares lo recuerden como lo que era: un hombre con gran sentido del humor.

Mira el video viral

Como se ve en el video de Facebook, a principio, los asistentes se miran unos a otros con sorpresa, pero pronto empiezan a reír y a llorar al darse cuenta que se trataba de una peculiar broma grabada por el difunto antes de fallecer.

El vídeo ha sido compartido en Facebook por una de las hijas del fallecido, quien reconoce que, incluso muerto, su padre los ha hecho reír en el momento que más lo necesitaban.

La mujer del difunto, Anne Bradley, contó que su marido grabó el audio un año antes del funeral. “Mi hijo me explicó lo del audio el día antes del funeral”, comenta Bradley, quien también ha contado que solo los familiares más cercanos sabían lo que iba a suceder durante el entierro.

Familiares y amigos conmemoran a joven fallecido bailando cumbia [VIDEO]

Un último baile y me voy. En Facebook se compartió un video viral que provocó miles de carcajadas en los usuarios, luego de una familia y los mejores amigos de un joven fallecido organizaron un curioso funeral para despedirlo a ritmo de cumbia. La divertida escena no demoró en ser tendencia en redes sociales, especialmente en España, Argentina, Estados Unidos.

El momento quedó registrado por uno de los asistentes al curioso funeral y se ha hecho viral en Facebook y YouTube.

En las imágenes virales, que ya tienen más de 40 000 reproducciones en las redes, se observan a los cuatro encargados de llevar el féretro bailando al ritmo de una cumbia mientras cargan el ataúd del fallecido.

Perro espera en la cama de hospital a su dueño fallecido y conmueve al mundo

Tocará tu corazón. En Facebook se compartió una fotografía que conmovió a miles de usuarios por un perro que esperó a su dueño al lado de su cama en un hospital de Estados Unidos; sin embargo, él ya había fallecido.

PUEDES VER Bebé no quiere tomar su leche y papá hace lo impensado para que lo haga [VIDEO]

Hombres danzan con ataúd en hombros y un descuido hace que el cadáver caiga

Nadie daba crédito a lo que sus ojos veían. Un grupo de cargadores fúnebres que debían cargar en hombros un ataúd y darle un baile ritual ante sus deudos terminó arrojando el cadáver al suelo en un descuido. Al parecer, uno de los hombres tuvo un lamentable traspié que provocó la caída del ataúd. El incidente acontecido en Ghana se volvió rápidamente viral en YouTube.

El bochornoso accidente ha dejado impresionados a miles de usuarios de YouTube; todo comenzó cuando este equipo de cargadores dejó caer estrepitosamente al suelo el cuerpo sin vida de una persona a la que velaban en un ataúd en Ghana. La peor parte se la llevaron los deudos y familiares, pues tuvieron que admirar la trágica escena que se ha vuelto viral en YouTube. El video que ya es viral en dicha red social, logró capturar el instante del hecho.