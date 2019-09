Gigantesco tiburón acecha a descuidado surfista y el desenlace sorprende en redes [FOTOS]

El hecho pudo terminar en una tragedia. Mediante Facebook, se volvió viral una desconcertante fotografía realizada por el reconocido retratista, Joe Mault, y donde demuestra el preciso instante en que un tiburón acecha sigilosamente a un distraído surfista.

La peculiar imagen de Facebook logró impresionar a miles de internautas, motivo por el cual, la publicación se convirtió ‘trending topic’ en redes sociales de México, Colombia, España y Argentina.

Asimismo, el hecho aconteció en la popular playa de Nauset Beah, Orlando, en Estados Unidos. Lugar que lanzó al estrellato a la recordada detective Jessica Fletcher, en la serie “Se ha escrito un crimen”.

“En el momento en que me percaté de lo que está sucediendo mi única respuesta fue levantar los pies del agua... y dejar caer mi mandíbula. Pensé que no quería salpicar demasiado para no atraer su atención, pero que a la vez debía remar rápido”, sostuvo el protagonista de la publicación de Facebook, Devon Zimmerman, durante una entrevista concedida a USA Today, luego de apreciar su fotografía viral.

Por otro lado, debido a la peligrosa escena que exhibe la fotografía divulgada en Facebook, ha servido como herramienta por las autoridades de New Orleans para lograr recalcar la presencia peligrosa de tiburones en su costa.

Para apreciar la fotografías y repercusiones, solamente debe dirigirse a la galería, ubicada en la parte superior de la nota y deslizar las imágenes.