Graba y se burla de conductor ebrio, pero el karma le da una dura lección [VIDEO]

Inesperado desenlace. Un reciente video de Facebook captó el terrible final que se llevó un imprudente joven luego de seguir a conductor que iba manejando ebrio por una extensa carretera. El singular suceso quedó registrado en video y se ha hecho viral en las redes durante las últimas horas.

En las imágenes, que ya tienen más de 13 000 reproducciones en Facebook, se observa el momento en el que el protagonista del clip viral, quien iba manejando acompañado de otro sujeto, se percata de que uno de los conductores estaba en estado de ebriedad y decide seguirlo lentamente para ver las peligrosas maniobras que hacía con el carro.

Por si fuera poco, al hombre no le bastó con ver cómo el borracho conductor exponía su vida desviándose al carril contrario y empezó a grabarlo con su cámara de celular con el fin de captar el desafortunado final que tendría el conductor. No obstante, las cosas no salieron como las imaginaba, y el karma se encargó de pasarle factura dejándolo en ridículo.

Así lo demuestra la curiosa grabación de Facebook, que revela el terrible desenlace no solo del conductor ebrio, sino de los sujetos que estaban grabando y burlándose de la situación.

La difusión de las imágenes desató diversas reacciones entre los usuarios de Facebook, quienes no dudaron en comentar la escena señalando que el curioso desenlace fue producto del karma.

“Seguir a un conductor ebrio y cachondearte de él todo el tiempo puede terminar muy mal tanto para él como como para ti”, se lee en la descripción del video que fue compartido por el portal de “El rellano”, a través de su página de Facebook.

Mira el video viral de Facebook