Perro callejero recibe comida de un joven y su peculiar reacción conmueve a todos [VIDEO]

Un joven se ganó la admiración y el aplauso de cientos de usuarios en Facebook, luego de compartir la emotiva escena de la que fue testigo tras llevarle comida a un perrito callejero. El conmovedor episodio quedó registrado en fotos y videos y se ha hecho viral en las redes.

Según contó el joven a través de varios post de Facebook, cuando se dirigía a una tienda para comprar unas galletas, se percató de que un perro callejero lo seguía tratando de llamar su atención.

“Caminando al seven por unas galletas ya que moría de ganas por unas, vi este pequeño perro acercarme a mí, movía la cola, estaba contento de ver a alguien pasar. Los animales no hablan, pero su espíritu transmitía hambre y felicidad”, se lee en uno de los post que hizo joven para acompañar algunas fotos y videos del perro.

Tras ver la conducta del can, que lo esperó afuera de la tienda, decidió comprarle algo de comer, sin imaginar la enorme gratitud que le causaría el comportamiento del animal tras recibir, por fin, algo de comida.

“Decidí comprar mis galletas y comprarle al amiguito algo también. Pensé, de la misma manera en la que yo deseo mis galletas, el desea comer algo, no podría caminar, pasar de largo saboreando yo solo mi comida… No sé por qué, pero yo también estaba contento, de alguna manera me transmitió esa felicidad que le vi al verme pasar por primera vez”, relató el joven, quien compartió varias fotos y videos de la conmovedora reacción del can en Facebook.