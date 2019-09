¿Google Maps captó a Pennywise’, el diabólico payaso de ‘It’? Aquí la verdad [FOTOS]

Si eres uno de los fanáticos de las obras de Stephen King y esperas con ansias el estreno de la película ‘It: Capítulo 2’, seguramente te habrás enterado de que hace algunos meses se afirmó que el terrorífico payaso Pennywise había sido captado por las cámaras de Google Maps.

Todo comenzó cuando en Facebook y Twitter se compartieron una serie de ‘capturas’ del presunto hallazgo de Pennywise, el ‘payaso bailarín’, en una alcantarilla de Estados Unidos. Un joven habría utilizada Google Maps y presuntamente logró captar al diabólico personaje. ¿Es esto cierto? Sigue leyendo para saber todo sobre este increíble descubrimiento.

Si aún no has leído ‘It’, obra de Stephen King, o has visto la película del mismo nombre, te comentamos que la historia narra la vida de un grupo de chicos que viven en Derry, una ciudad imaginaria que estaría ubicada en el estado de Maine en Estados Unidos. Estos jóvenes son atormentados por Pennywise, el ‘payaso bailarín’, quien en realidad es una criatura demoníaca que se alimenta de los miedos de los niños. Pues bien, según se reveló en unas imágenes, esta ‘entidad’ fue captada por Google Maps.

En las imágenes que circulan en Facebook, se puede ver a Pennywise en la alcantarrilla en la que murió ‘Georgi’ en la película ‘It’; sin embargo, esta captura presuntamente fue lograda por Google Maps cuando un usuario navegaba por dicho lugar.

¿Es esto cierto? En primer lugar, es importante recalcar que Google Maps logra mostrarte todas las ciudades y lugares que existen en el mundo; sin embargo, no te permite recorrer lugares ficticios. Como bien se sabe, Derry es una ciudad creada por Stephen King, por lo que no es posible ‘visitarla’ con dicha herramienta.

La fotografía que se hizo viral en Facebook, nos muestra a Pennywise en una alcantarilla de esta presunta ciudad, por lo que la imagen no sería otra cosa que el resultado de un trabajo con Photoshop.

Como podrás apreciar en las fotografías de Google Maps ubicadas en la parte superior de esta nota, la imagen presenta algunos detalles que denotan una alteración. Lamentablemente si eres fanático de ‘It’ y creíste que efectivamente Pennywise existe, te decimos que esto no es real.