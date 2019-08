Google Translate: Backstreet Boys es víctima de traductor y resultado provoca indignación en sus fans [FOTOS]

La recordada boy band de los noventa, Backstreet Boys, fue ‘troleada’ de la peor forma por parte de Google Translate, lo cual desató la indignación de sus miles de fanáticos. El resultado de traductor se compartió en redes sociales y generó todo tipo de comentarios.

La banda conformada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson, se lanzó en el año 1993. Desde ese momento saltaron a la fama con sus éxitos musicales como I Want It That Way, Everybody, As Long as You Love Me, Get Down, entre otros.

A pesar de los años, ellos se han mantenido en los corazones de sus seguidores en mundo y este 2019 han realizado una gira llamada DNA World Tour que ya recorrió parte de Europa y Norteamérica.

Hace unos días anunciaron que su gira llegaría por países de Latinoamérica, pero no estaba incluido el Perú. Esto provocó controversia en sus admiradoras, quienes no tuvieron mejor idea que buscar información sobre los integrantes de los Backstreet Boys, y terminaron hallando el terrible error de Google Translate.

La aplicación de Google Translate lanzó como resultado la frase “muchachos callejeros” en el idioma zulú al español. Sin perder tiempo, las fanáticas realizaron varias capturas de pantalla, con la finalidad de publicarlo en redes sociales.

Las imágenes del inesperado mensaje de Google Translate con el nombre de los Backstreet Boys, provocó la ira de sus seguidores y demostraron su apoyo a la agrupación estadounidense en Facebook y Twitter, donde se volvieron viral rápidamente.

En esta nota te dejamos las imágenes de Google Translate para que puedas ver el resultado, solo debes deslizar hacia la izquierda en la parte superior.