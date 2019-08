Google Translate: traductor se burla de ‘Lee Min Ho’ y sus fanáticas no pueden creerlo [FOTOS]

Google Translate vuelve a generar polémica, en esta ocasión, el polémico traductor de Google se burló de ‘Lee Min Ho’, lo que provocó el enojo de las miles de fanáticas de este actor y cantante de origen surcoreano.

Si no conoces a ‘Lee Min Ho’, debes saber que este actor asiático es muy reconocido en Corea del Sur por su participación en la serie de televisión Boys Over Flowers (Los chicos son mejores que las flores), donde interpretó a Gu Jun-pyo.

Además de Boys Over Flowers, la nueva víctima de Google Translate trabajó en otras series y películas como City Hunter (2011), The Heirs (2013), Legend of the Blue Sea, Gangnam Blues, entre otras.

La autora del hallazgo, quien aseguró ser fanática de ‘Lee Min Ho’, reveló que buscaba información sobre su artista favorito, quien recientemente compartió ‘spoilers’ sobre su próximo drama con Kim Go Eun.

La joven encontró una noticia sobre ‘Lee Min Ho’, pero como estaba en un idioma desconocido para ella decidió traducirla con Google Translate, sin imaginar que el traductor cometería un garrafal error.

El nuevo ‘fail’ de Google Translate, el polémico traductor de Google, puede verse si eliges dos idiomas en específico e intentas traducir el nombre de ‘Lee Min Ho’.

Si quieres ver el nuevo ‘fail’ de Google Translate que ha enojado a las fanáticas de Lee Min Ho, entonces no dudes en revisar nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.