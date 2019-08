Sexy streamer reveló accidentalmente su verdadera identidad tras falla técnica durante directo [VIDEO]

Miles no creen las imágenes. Una sugerente streamer se volvió ‘famosa’ en Facebook; no obstante, no fue por los motivos que ella deseaba, sino porque accidentalmente reveló su verdadera identidad, luego de que sucediera un error técnico durante una de sus transmisiones en vivo. En México, España y Estados Unidos la historia de esta chica no tardó en ser tendencia en diferentes redes sociales.

Según detalla Gizmodo, la protagonista de esta historia se llama Qiao Bilou, una streamer de nacionalidad china que solía transmitir en Douyu, una plataforma similar a Twitch, pero que solo es popular en el gigante asiático.

De acuerdo a la publicación, esta ‘joven’ usaba un filtro para rejuvenecer su rostro en los directos, una técnica que le permitió ganar más de 100 mil seguidores en Facebook y otras redes sociales.

Su último streaming, que ocurrió el pasado 25 de julio, se viralizó en Facebook y otras redes sociales, debido a que el filtro de belleza no se activó y el secreto mejor guardado de Qiao Bilou quedó al descubierto.

Al ver que su mentira había sido descubierta, ya que muchos se desconectaban del streaming, Qiao Bilou no tuvo más remedio que admitir que había estado usando un filtro rejuvenecedor y que en realidad tiene 58 años.

Como podrás apreciar en el streaming, que fue publicado por varias páginas de Facebook, Qiao Bilou se encontraba haciendo un video en vivo junto a otra streamer famosa llamada ‘Qingzi’, quien no podía ocultar su sorpresa.

Vale resaltar que antes de que todo fuera descubierto, Qiao Bilou había coqueteado con revelar su identidad, aunque solo a cambio de dinero, ella pedía unos 100 mil yuanes (15 mil dólares) por hacerlo.

Para suerte de Qiao Bilou, revelar su identidad de forma accidental fue lo mejor que le pudo pasar, ya que sus suscriptores en Facebook y otras redes sociales pasaron de 100 mil a 600 mil en cuestión de días.

Conoce a Danyan Cat, la streamer que se ganó el corazón de todos en el Mundial de Fortnite

Vía Facebook, YouTube y demás redes sociales, miles de usuarios terminaron rendidos ante las cualidades que demostró Danyan Cat en la última edición de la Copa Mundial de Fornite. A continuación, entérese más sobre esta joven originaria de México.

Actualmente, en Nueva York (Estados Unidos) se ha congregado a más de doscientos de los mejores jugadores que provienen de diferentes lugares del mundo para disputar la Copa Mundial de Fornite.

Además, en su cuenta de Instagram cuenta con más de 737 mil seguidores, que sumados a los de Facebook, celebraron junto a ella el séptimo puesto que ocupó en el torneo, donde Danyan Cat lideró al equipo Sunshine Soldiers.

Chica ignora a su perro que quería jugar y este se venga en plena transmisión en vivo

Un video viral de Facebook ha dejado impactados a miles de usuarios, luego que un perro decidiera vengarse de su dueña ya que esta lo ignoraró durante una transmisión en vivo. Al can no le gustó para nada el rechazo de la joven por lo que la buscó para jugar y la dejó en ridículo frente a sus seguidores.

El video viral, que ya tiene más de 10 000 reproducciones en Facebook, revela el momento exacto en que la joven protagonista del clip toma una bebida y se acomoda mientras comienza hacer su ‘streaming’, sin esperar que su perro llegaría de forma intempestiva para arruinar su transmisión buscando llamar su atención de la peor manera.

Bromista hace ‘streaming’ del eclipse desde Puno y ‘trolea’ a miles de peruanos

Nadie pudo creer lo que mostraba las imágenes. Facebook y otras redes sociales como Instagram o Twitter no pudieron quedar exentas del evento más esperado del día: el eclipse solar. Sin embargo, un video divulgado por un peruano dejó consternados a todos los cibernautas por el extraño final de su ‘fenómeno astronómico’.

Conforme resalta La Vanguardia, estos eventos son tan bellos como insólitos, debido a que si bien es cierto que se se produce un eclipse solar total cada 18 meses, el suceso solamente se aprecia desde una diminuta franja que recorre la superficie de la Tierra. En un lugar concreto del mundo, solo se puede distinguir uno de estos fenómenos cada 100 años, aproximadamente. Te dejamos el video viral de Facebook.

‘El Rubius’ conoce a ‘Ricardo Milos’ en stream y descubre su talento oculto

A través de Facebook se ha vuelto viral un video donde muestra al popular youtuber y streamer español ‘El Rubius’, conociendo al popular bailarín brasileño ‘Ricardo Milos’, el cual sorpresivamente también se encontraba transmitiendo en vivo en Twitch. Miles de fanáticos de ambos personajes han dicho que el encuentro entre ambos es un ‘épico crossover’.

En el video que se ha vuelto viral en Facebook, se puede ver una grabación de ‘El Rubius’ stremeando en Twitch, cuando de pronto uno de sus suscriptores le informa que ‘Ricardo Milos’ se encuentra transmitiendo en la misma plataforma. Instántaneamente el youtuber español va a buscar el usuario del brasileño y empieza a ver su stream.

Chica destruye ilusión de sus fans revelando su secreto mejor guardado

Una hermosa chica obtuvo miles de fans en Facebook, los cuáles terminaron devastados y con el corazón destrozado cuando la sexy jovencita reveló, al final del video, un secreto que nadie hubiera imaginado y que dejó en shock a todos en la red social.

Antes de que esta jovencita revelara su mayor secreto, miles de usuarios de Facebook quedaron flechados con su angelical rostro y su dulce voz, algunas personas incluso realizaban comentarios pidiéndole conocerla en persona, algo que ella negó rotundamente.

Parece bola de pelos, pero son cientos de peligrosas criaturas

Un joven, quien grabó un video viral para YouTube, quedó aterrado después hacer una increíble hallazgo en su casa. El chico descubrió una bola de pelos en una pared, pero cuando la observó con detenimiento se dio cuenta que en realidad se trataba de cientos de peligrosas criaturas.

Tal como describió el autor del video viral, al percatarse de la extraña bola de pelos en su pared, desintegró los cabellos para descubrir lo que había dentro y se llevó una gran sorpresa. Este hallazgo ha causado gran impresión en algunos usuarios de YouTube, quienes no dudaron en compartir sus comentarios.