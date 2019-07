YouTube viral: delfín sorprende a surfista y lo golpea por interrumpir su carrera [VIDEO]

Un surfista alemán, amante de los deportes acuáticos, compartió a través de un video que se ha hecho viral en YouTube, la curiosa experiencia que vivió durante una de sus prácticas en las playas de Gracetown (Australia), cuando fue sorprendido por un delfín mientras iniciaba su recorrido en el mar.

El protagonista de este video viral, que ya tiene miles de reproducciones en YouTube, es Andrew Hill, de 54 años, quien contó a los medios que nunca antes había pasado un suceso similar dentro del mar, pese a que no es la primera vez que se topa o se cruza con delfines.

“Eran ocho o nueve de ellos, que decidieron sumarse a esa ola y surfear directamente hacia mí. No me sorprendió, porque me ha pasado muchas veces en el pasado y, en general, sólo nadan hacia un lado, a la izquierda o la derecha y me esquivan”, señaló el surfista, quien quedó sorprendido con el insólito ataque de un delfín en las playas de Gracetown. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Como se observa en la grabación viral de YouTube, el surfista se estaba preparando para iniciar su recorrido ya dentro del mar, cuando, de repente, apareció un grupo de delfines que nadaban en dirección contraria a la de él. Hill no le prestó mayor importancia, y contrario a lo que estaba por suceder, esperó tranquilamente con el propósito de ser testigo de un gran espectáculo, pero, en cuestión de segundos, fue impactado por uno de los delfines que saltó intempestivamente contra él derribándolo de su tabla.

El curioso momento quedó registrado en video otro de los surfistas, de nombre Lucas Englert, quien estaba en la playa filmando algunos turistas y pudo capturar el increíble suceso, que fue compartido en YouTube y Facebook generando diversas reacciones por parte de los internautas.

“Es bueno ver delfines. A los surfistas les gusta ver delfines, pero obviamente preferiría que se quedaran un poco más lejos”, bromeó el surfista tras la difusión del clip viral de YouTube, y agregó que sufrió golpes en la cadera y hombros, pero pudo salir del agua sin complicaciones.

Mira el video viral de YouTube: