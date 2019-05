Facebook viral: arriesgado niño ingresa a peligroso pozo y atrapa 'extrañas criaturas' [VIDEO]

En Facebook, un video que se volvió viral sorprendió a miles de usuarios que vieron el momento exacto en que un niño arriesgó su vida al ingresar a un misterioso pozo de más de 10 metros de profundidad. Según los detalles de la publicación, el insólito hecho ocurrió en México.

Cabe indicar que el video que se viralizó en Facebook también ha sido difundido en Instagram, donde miles de cibernautas compartieron sus comentarios, luego de ver cómo el niño se expuso por ingresar a un pozo donde habitaban ‘misteriosas criaturas’.

En los primeros minutos del video se ve al pequeño junto a un palo del que se sujetaba para no caer al agua. El niño que aparece en el viral de Facebook metió a las aguas turbias una red de pesca improvisada y sacó cientos de criaturas junto con algunos peces.

Cuando la persona que grababa acercó su cámaras hasta los animales que salieron del pozo se logró saber de qué criaturas se trataba. El menor había atrapado a decena de cangrejos, camarones y peces vivos que habitaban dentro del pozo.

"No me parece que un niño tenga que exponer su vida para capturar a los animales del pozo", "Felizmente y no ocurrió una tragedia", fueron algunos de los comentarios que compartieron los usuarios en la publicación de Facebook.

Mira aquí el video viral de Facebook: