Facebook viral: Joven vestido de mujer es sorprendido tras suplantar a postulante en examen de admisión [VIDEO]

La historia se protagonizó en Bolivia y hoy es una tendencia en Facebook. Un joven de 19 años no midió las consecuencias e intentó suplantar la identidad de una postulante a un examen de admisión de la Universidad Mayor de San Simón, en la ciudad de Cochabamba.

Pero lo que más ha sorprendido a miles de usuarios de Facebook no ha sido este hecho, sino más bien el ‘modus’ en el que el estudiante de Bolivia intentó hacerlo. El muchacho se vistió y se maquilló como una mujer para sorprender a las autoridades universitarias.

Pero eso no bastó para convencer a los docentes a cargo de la evaluación de admisión de la escuela boliviana, pues al notar su nerviosismo se dieron cuenta que era un hombre y optaron por denunciar al joven.

Al ser descubierto, Bryan se puso a llorar y le reveló a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen que días antes al examen lo contactó un familiar de la postulante por medio de una página de Internet. “Yo no quería hacer nada malo, solo que no tenía trabajo y me ofrecí”, explicó Bryan a un medio de Bolivia.

A pesar de las lágrimas, que se ven en el video viral de Facebook, las autoridades de la universidad boliviana han dispuesto que el estudiante de ingeniería de sistemas y la postulante a la que pensaba suplantar sean expulsados del sistema universitario público y no volverán a ingresar a dicha universidad. De igual manera, las dos personas serán investigadas por suplantación de identidad y falsedad ideológica.