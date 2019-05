YouTube viral: Captan preciso instante en que piloto escapa de su jet antes que se estrelle [VIDEO]

Miles de usuarios de YouTube han quedado atónitos con las imágenes que captó la cámara de seguridad de un carro. El video que se ha vuelto viral muestra el preciso momento en que un piloto de un caza F-16, se eyecta para salvar su vida, segundos antes que su aeronave se estrelle cerca a una base militar en Estados Unidos.

Una dashcam (cámara incorporada al parabrisas de un carro), captó el dramático instante en que un piloto es expulsado de su aeronave, justo antes que su avión de combate, un F 16, armado con municiones, se estrellara en un almacén, a las afueras de la Base Aérea March, California, Estados Unidos.

En el video viral de YouTube se puede observar una ráfaga de llamas saliendo de la cabina del caza, mientras el piloto es eyectado y luego se lanza en paracaídas hacia la tierra.

Se pudo conocer que el piloto, que era la única persona a bordo, comunicó una emergencia antes de expulsarse a sí mismo. Asimismo, el mayor Perry Covington, Director de Asuntos Públicos de la base, aseguró que el hombre no murió, ni tuvo lesiones de gravedad.

En otro video publicado en YouTube y distintas redes sociales se puede observar el daño que ocasionó el jet el almacén donde se estrelló. El impacto provocó un incendio, sin embargo, fue sofocado en poco tiempo. Un oficial de bombero dijo que era "un milagro" que no hubo una explosión o un incendio importante.

El armamento que contenía la aeronave ha sido asegurado y fue "eliminado de acuerdo con las políticas y regulaciones de la Fuerza Aérea", aunque el avión sigue en el almacén.

Here's the scene where an F-16 fighter jet crashed into a building near March Air Reserve Base in Riverside County. The 215 Fwy is shut down in both directions. Details: https://t.co/pIyQXcCorG pic.twitter.com/1uBVypn61a