Youtube viral: El tierno gesto de una mamá con su hija invidente durante partido de fútbol [VIDEO]

Nada como el amor de una madre. A pocos días de celebrarse el Día de la Madre en Perú y otros países, se hizo viral en Youtube y las redes sociales un video que muestra el tierno gesto de una joven madre a su hija invidente durante un partido de fútbol local en Argentina, entre el Arsenal de Sarandi y el Sarmiento de Junín.

Las protagonistas del video son Carla Giménez y su hija Mía, quienes fueron a alentar a su equipo: el Arsenal, hasta la cancha de Banfield. No obstante, ante la incapacidad de su pequeña hija invidente, la mamá no tuvo mejor idea que narrarle el partido con gran emoción a su primogénita. El tierno momento quedó registrado en video y fue difundido en Youtube y las demás redes.

En las imágenes, se ve a la madre abrazada de su hija, las dos con la camiseta de su equipo, mientras le avisa que se viene un penal del Arsenal para finalmente gritar con emoción el gol de Leandro Gerate, a los 18 minutos del primer tiempo.

“Cada madre/padre dice que su hijo es el mejor. Yo pienso que mi hija es la mejor de todas. Ella es ciega de nacimiento y este es el mejor gol de mi vida que me tocó relatarle. No existen palabras que describan el orgullo que siento cuando la veo gritar gol”, escribió Carla en su Twitter tras compartir el video.

Las imágenes causaron gran furor en las redes. Tanto así que llegó al entrenador del Arsenal, Sergio Rondina, quien envió un mensaje la mamá protagonista del video expresando su admiración.

“Carla me arrobó. Quise escribir, pero no sabía qué ponerle. Me salió retwittearlo para que se hiciera viral. Estoy feliz porque haya podido disfrutarlo con Mía en la cancha”, expresó emocionado el entrenador luego de ver el video viral de Youtube.

Mira el video:

