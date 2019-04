Facebook: joven que celebra con euforia su cumpleaños sufre bochornoso incidente [VIDEO]

En Facebook causó furor las imágenes de un video viral que tiene como protagonista a una joven que celebra con euforia su fiesta de cumpleaños. Lo curioso del registro es el doloroso momento que pasó cuando se disponía en abrir una botella de champagne.



Efectivamente es muy común que las personas decidan celebrar su cumpleaños organizando reuniones con la presencia de sus familiares, amigos y demás seres queridos. El evento se alista para ser del agrado de todos; sin embargo, hay ocasiones que difícilmente se pueden predecir, tal como sucedió en la publicación de Facebook.



Armar grandes botanas, vestimenta adecuada para la fiesta y todo tipo de bebidas que sean del agrado de la persona celebrada y de los invitados son las requisitos principales para organizar un cumpleaños inolvidable.

El video viral que se divulgó mediante la plataforma de Facebook muestra el instante donde una joven de aproximadamente 26 años que se encuentra ataviada con un vestido color pastel tiene la pretensión de abrir una botella de champagne para brindar.



No obstante, la fémina jamás pudo imaginar que terminaría desplomada en el piso tras resbalar con su calzado y lo que es peor la bebida alcohólica salió disparada por inercia provocando que su vestido termine empapado, según se aprecia en la publicación de Facebook.



Todo el acto ocasionó perplejidad en los invitados para segundos después estallar en risas y aplausos por el acontecimiento apreciado. La persona que grabó el incidente subió el material audiovisual a Facebook teniendo en pocas horas gran acogida en los internautas.



“Por eso se debería tener cuidado cuando se toma licor”, “felizmente no tuvo una mala caída y esto no pasó más que de un momento anecdótico”, “yo me hubiera reído desde el primer instante de la caída”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en Facebook.