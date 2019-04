Facebook viral: mujer finge tener “tortícolis” y le juega una cruel broma a su madre [VIDEO]

Las crueles bromas compartidas en Facebook se han convertido en las favoritas de miles de usuarios que se divierten con las ocurrencias de sus protagonistas. En esta oportunidad, una madre chilena no imaginó ser víctima de una cruel broma por parte de su hija Fran. ¿Qué pasó? Entérate de todo en esta nota.

Fran es una mujer de nacionalidad chilena, quien no dudó en compartir un video mostrando el desenlace de su macabra broma dirigida a su madre en Facebook. ¿Qué hizo? La joven fingió tener una contractura en su cuello conocido como tortícolis y realizó un plan para hacerle creer a su progenitora que le había roto el cuello.

En el video viral compartido en Facebook se aprecia a la mujer mostrar a la cámara un fideo crudo que iba a ser el instrumento para realizar su propósito. Después de unos segundos, llamó a su madre para que le ayude a sacar un ‘conejo’ de su cuello. “Mami, porque no me mueve un poquito el cuello que desperté como torcida”, se le puede escuchar a la mujer. A lo que su madre le responde: “Yo no soy una doctora”, mencionó.

Pese a su negativa, la madre preocupada acudió a socorrer a su hija; sin embargo, en el preciso momento en que movió su cuello, el sonido producido por el fideo crudo que llevaba en su boca crujió como si el cuello se estuviera quebrando.

A lo que la madre preocupada solo atina a llorar y pedir disculpas a su hija por la terrible fractura. El video de Facebook cuenta con más de 560 mil reproducciones en tan solo una semana, 14 mil compartidos y cientos de comentarios de usuarios, quienes resaltan el divertido momento que vivió la señora de familia. “Linda tu madre”, “hay que experimentarlo con mi tío”, “Qué divertido momento”, se puede leer en las redes sociales.

