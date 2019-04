YouTube viral: Vocalista de Slipknot interpreta el tema de Bob Esponja y el resultado es "demoledor" [VIDEO]

YouTube provocó más de una nostalgia en sus usuarios luego de rememorar una publicación donde se aprecia a Corey Taylor, vocalista de Slipknot sorprender a sus miles de seguidores durante una presentación y entonar el openning de la serie animada Bob Esponja.



La percusión estridente de la conocida banda norteamericana típica del metal alternativo se fusionó con la música de estilo más funk para provocar que más de un fanático posea sensaciones recorrer sus extremidades impulsándolo a danzar.







El inédito hecho ocurrió en la presentación de Slipknot que dio en el club London KOKO, ubicado en Inglaterra llevado a cabo hace tres años. No obstante, en los últimos días las imágenes volvieron a recorrer diversas plataformas como YouTube o Facebook generando sorpresa a más de un internauta.

Según se distingue en la publicación de YouTube, el evento se desencadena luego que el vocalista de la agrupación de heavy metal interactúa con el público y le pregunta la manera del sonido en la última canción. “No tengo idea (de cómo sonaba) porque llegué a nota y pensé que me estaba haciendo en los pantalones. Está pasando de verdad, maldición”, sostiene el artista.



“Estoy indeciso sobre si quiero tocar o no el siguiente tema… Entendido. Está bien. No es la de Bob Esponja, babosos”, bromeó Corey Taylor teniendo como respuesta un leve abucheo provocando que el músico decida complacer a su público.



“¿Están listos, chicos?”, fue la frase que dio origen a una gran manifestación de algarabía en el recinto, según consta la publicación de YouTube. “¡Sí, capitán, estamos listos!”, respondieron los fanáticos que emanaban adrenalina ante la inminente canción que venía.



En la primera publicación del 2016 que se dio en YouTube el archivo alcanzó más de un millón trecientos veintiún mil visualizaciones y miles de comentarios donde los fanáticos anuncian una pronta presentación donde se repita la trepidante ocasión.