Facebook: dos peligrosas serpientes se enfrentaron en una brutal lucha a muerte y final sorprende [VIDEO]

Impresionante. A través de Facebook miles de usuarios quedaron impactados con el brutal encuentro de una serpiente negra manchada y una serpiente negra de vientre rojo, que fue captada por una mujer de Australia. El video se hizo rápidamente viral en las redes sociales.

Una mujer australiana captó un enfrentamiento de película, luego de encontrarse con dos de las más letales y enormes serpientes que habitan en Australia. Ella no lo dudó y lo colgó en Facebook donde se hizo tendencia.

Jenny Hilman iba a dar un paseo cerca de su propiedad en Ballandean, Queensland, como cualquier día, sin embargo, varios movimientos bruscos llamaron su atención. Cuando se dirigió al lugar, vio a dos enormes serpientes luchando brutalmente por sus vidas.

Hilman no dudó y tomó su celular para empezar a grabar la impactante pelea. Como se ve en el primer video captado por la mujer, se ve a ambas serpientes peleando. El reptil negro de vientre rojo intenta desprenderse de la mordida de su contrincante, pero le es imposible, así que intenta otra táctica: intentar matarla.

Por otro lado la serpiente negra manchada, que es más grande, no desprende sus enormes colmillos del cuerpo del reptil negro de vientre rojo. Justamente, esta última, al no poder salir de la prisión de los colmillos intenta morder a su oponente, pero su piel es muy gruesa, por lo que su ataque no es eficaz.

En el brutal desenlace de esta pelea. La serpiente de vientre rojo y la serpiente negra manchada pelean sobre las rocas y ya hay un claro vencedor. La otra no puede hacer nada que caer rendida ante la superioridad de su contrincante.

El video viral de Facebook dejó a decenas de usuarios sorprendidos, cuenta con 46 mil reproducciones, sin embargo, es tendencia en las redes sociales y varios medios de comunicación han publicada la tremenda pelea.