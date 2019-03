YouTube viral: la verdadera historia detrás de la polémica canción 'Las venecas' [VIDEO]

Hace unos días, en las redes sociales, especialmente YouTube y Facebook, se hizo viral una polémica canción titulada 'Las Venecas', la cual fue producida por una agrupación de cumbia llamada 'Son de Tambito'. Este tema fue duramente criticado por los usuarios, sobre todo por venezolanos que viven en Perú.

La República intentó comunicarse con el dueño de 'Son de Tambito', el señor Daniel Carmen; sin embargo, no obtuvimos respuesta. Además del número del fundador de la agrupación, en su canal de YouTube se aprecia otro celular, al cual llamamos y la persona que nos atendió nos reveló detalles del tema.

Si bien esta persona no quiso darnos su nombre, al parecer sería dueño del canal de YouTube 'El Gringo Producciones', empresa audiovisual que produjo el videoclip de la canción 'Pélenme ese gallo' que en un inicio se llamaba 'Las Venecas', pero que luego fue cambiado.

La persona al teléfono aclaró todo, asegurando que es un malentendido, el cual se produjo por el desconocimiento del término "venecas", ya que ellos (incluso el director del grupo) no sabían que esa palabra es utilizada para referirse peyorativamente contra los venezolanos.

Una vez que se enteraron de que el término "venecas" es un insulto para las mujeres venezolanas, decidieron cambiar ligeramente la letra de la canción y reemplazarla con "muchachas". Asimismo, el nombre del tema fue reemplazado por 'Pélenme ese gallo', como puede verse en YouTube.

El hombre reveló además que el fundador del grupo 'Son de Tambito', que fue el compositor del polémico tema, está recibiendo amenazas de muerte, por lo que no está contestando su celular. De igual manera, temen aceptar contratos de otras ciudades, ya que no saben si son reales o no.

En lo que respecta al videoclip, publicado en YouTube el pasado 13 de marzo, solo una de las mujeres que aparece es venezolana. Ella habría aceptado participar en esta filmación, ya que el tema tenía el término 'muchachas', pero no 'venecas'.

Para su mala suerte, alguien bajó el videoclip y puso el primer audio de la canción (con el término venecas) y lo volvió a subir a YouTube. Este video se hizo viral y fue el causante de que miles de personas en las redes sociales se indignaran al escucharlo.