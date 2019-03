Facebook viral: joven invidente acudió a cine para ver 'Capitana Marvel' junto a su mascota [FOTOS]

Un joven invidente conmovió a miles de usuarios con su historia al compartirlo en su cuenta oficial de Facebook, en el cual muestra el momento que acudió al cine junto a su perro guía para ver la última película del Universo cinematográfico de Marvel.

Heli de Jesús Casillas Alcalá, es un muchacho deportista de nacionalidad mexicana, quien se desempeña en diferentes disciplinas. Sin embargo, tiene discapacidad visual que fue causado por una afección llamada Glaucoma Congénito Bilateral.

Su enfermedad no fue impedimento para realizar sus actividades y convertirse en un estudiante de la Licenciatura de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Incluso tiene la compañía de su perro guía llamado Bennett, tal como lo escribió en su cuenta de Facebook.

Una de sus últimas publicaciones en Facebook, llamó la atención de miles de usuarios, ya que acudió al cine para ver ‘Capitana Marvel’, pero supuestamente su perro guía, Bennett, contaba la experiencia que vivieron aquel día.

“Hola, hoy Heli y yo fuimos al cine a ver (escuchar) Capitana Marvel, me arrullaron los ruidos de balas, explosiones y peleas y me quedé dormido, pero mi dulce sueño se acabó cuando un personaje de la película tocó una puerta, eso me hizo poner alerta y ladré, lo cual no me hizo sentir muy orgulloso, ya que los perros guía estamos educados para no ladrar en lugares de este tipo”, se lee parte de la descripción de la publicación de la página de Facebook llamada Heli y Bennett Casillas.

Para finalizar la publicación de Facebook, el perro Bennett comentó su acción fue “divertido porque despertó a varias personas en el cine”, ya que algunos pensaron que eran “efectos de la película o un ladrido real”.

Por el momento, la emotiva fotografía de Heli y Bennett Casillas cuenta con más de 30 mil reproducciones en Facebook, y varios comentarios de usuarios, a quienes les pareció graciosa la historia del joven junto a su perro.