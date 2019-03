Facebook: delincuente intenta extorsionar a hombre y es 'troleado' con pollo de hule [VIDEO]

Un hombre publicó en Facebook un video que lo muestra manteniendo una conversación telefónica con un extorsionador, el cual pierde los papeles ya que su víctima no le contestaba y en su lugar respondía usando un pollo de hule. El material audiovisual se produjo en México, pero también ha llegado a otros países como España, Estados Unidos, entre otros.

Se desconoce la identidad del sujeto, ya que el video fue compartido por innumerables páginas de Facebook; sin embargo, eso no impidió que el material audiovisual se viralizara, debido a que la mayoría de usuarios no podía contener la risa al ver cómo este delincuente fue 'troleado' por su víctima.

Como podrás apreciar en las imágenes, compartidas por la página de Facebook "La Ley 102.5 y 92.7", el extorsionador le asegura a su víctima que ha secuestrado a su papá y le dice que debe depositar una alta suma de dinero si quiere volver a verlo con vida.

En vez de asustarse, el hombre que aparece en este video decidió darle una lección y cogió un pollo de hule desestresante y comenzó a apretarlo cada vez que el delincuente hacía una amenaza, esto enojó mucho al ladrón que seguía insistiendo.

En una parte del video, que superó los 47 millones de reproducciones en Facebook, podemos ver al hombre cambiando el pollo de hule por un cerdito del mismo material, esto puso más enojado al delincuente que seguía con sus amenazas.

El material audiovisual provocó todo tipo de reacciones en Facebook, la mayoría de usuarios que felicitan al hombre por su valentía y por no dejarse engañar. Algunos incluso manifestaron su admiración por el pollo de hule que aparece en el video.

"Muy buena conversación con el extorsionador y el pollo se la rifó, no flaqueó, el que se intimido fue el puerco", "me encanta que a pesar de lo inmadurez que hace con el pollo mantiene su seriedad", "ya no puedes extorsionar a gusto porque te trolean", son algunos de los comentarios que los usuarios de Facebook hicieron.