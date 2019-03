Facebook: le piden que ofrezca algo para la ‘yunza’ y entrega regalo que le dio su expareja [FOTOS]

Todo tipo de comentarios se han revelado en Facebook tras compartirse un video en el que se puede ver un gran regalo, que pendía sobre un árbol que había sido arreglado para una ‘yunza’.

En Facebook, los usuarios se percataron que aquel objeto que se encontraba en lo alto de dicho árbol no era nada menos que un peluche; sin embargo, lo que más ha sorprendido a los usuarios es la historia que hay detrás de dicho detalle que fue entregado por una joven mujer.

Todo comenzó cuando en Facebook se compartió una fotografía en la que se puede ver a un enorme árbol que había sido adornado con platos de plástico, tazas y algunos otros regalos; y es que dicha planta iba a ser utilizada para una ‘yunza’, un ritual en el que un grupo de personas baila alrededor de dicha planta para luego talárla hasta que caiga y así poder recoger los objetos que hay en dicho árbol.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de cientos de usuarios de Facebook es que en dicho árbol, en la parte alta, se encontraba un oso de peluche que había sido colocado como uno de los objetos más preciados en dicha ‘yunza’.

Para sorpresa de miles de usuarios de Facebook, este peluche había sido donado por una joven mujer quien decidió desprenderse de dicho objeto que le había regalado su ex pareja. El hecho no pasó desapercibido y se viralizó en dicha red social donde los comentarios no se hicieron esperar.

“Creo que pediré donaciones para el árbol”, “Qué buena idea, yo tengo para donar varios”, “El peluche saldrá en partes luego de esta yunza”; fueron algunos de los comentarios que se rescataron de Facebook, red social en la que la foto se hizo viral en solo horas de haber sido compartida.

En la parte superior podrás revisar las imágenes de este inesperado viral que ha sorprendido a miles de peruanos.