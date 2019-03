YouTube viral: rinoceronte lucha a muerte contra hipopótamo y el final es sorprendente [VIDEO]

Te quedarás en shock. Un video de YouTube ha dejado a miles de usuarios asombrados, debido a que se muestra la tremenda batalla que sostuvieron dos de los más grandes y pesados mamíferos del África y todo por quedarse con el agua.

Stanley Robertson, un empleado de una reserva natural de la región de Klein Karoo, en Sudáfrica, África, grabó una increíble pelea mientras caminaba por la sabana. El hombre jamás imaginó ve a un agresivo hipopótamo y un enorme rinoceronte peleando por el agua de un lago.

El video empieza con un hipopótamo dentro del agua abriendo su gigantesca boca y haciendo un sonido amenazador contra un pesado rinoceronte que lo observa en la orilla. El rinoceronte está en desventaja porque no tiene cuerno, posiblemente cortado por los cuidadores de la reserva natural para que otras personas no lo maten por su valioso cuerno, que es vendido en el mercado negro. Pese a esta razón, el enorme animal no se aleja y le hace frente a su oponente.

La escena se corta y reaparece con dos hipopótamos fuera de la orilla junto al rinoceronte, que intenta agredirlos con el cuerno que no posee. Al ser mayoría, los hipopótamos acorralan al indefenso animal y gritan muy fuerte para demostrar quienes tienen el control de la pelea.

Tras unos momentos de gran tensión, uno de los enfurecidos hipopótamos se lanza contra el rinoceronte que intenta protegerse, pero al no tener su valiosa arma: su cuerno, es superado y retrocede pisando el lago.

La gran fuerza de su adversario provoca que caiga de costado y sea mordido por dos de los enormes colmillos que posee el hipopótamo. El rinoceronte tumbado en el agua no puede mover su pesado cuerpo y es aprovechado por su adversario para avanzar en su ataque. "Los hipopótamos son extremadamente agresivos en época de sequía", explicó Robinson.

Miles de usuarios de YouTube quedaron impactados con el feroz ataque del hipopótamo que finalmente mató al rinoceronte. El video viral es del 2017, pero ha vuelto a ser viral luego que un usuario lo compartiera en en sus redes sociales.