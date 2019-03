¿"Momo Challenge" en capítulo de "Peppa Pig"? Escuela hace grave denuncia [VIDEO]

El "Momo Challenge" ha sido señalado como "altamente peligroso" por las autoridades. Los colegios británicos han invitado a los padres a tomar precauciones en cuanto a los vídeos de "Peppa Pig" en la plataforma Youtube.

¿De qué se trata el reto que se volvió viral hace unos meses a través de Whatsapp? El llamado "Momo" se conecta con personas a través de la red social y les pide que se hagan daño físico. El desafío para algunos ha hecho recordar el famoso juego "Ballena Azul", otro reto nacido en Internet, al cual se le adjudican al menos 130 desapariciones.

En las redes sociales se creó una alerta sobre la infiltración de este viral en vídeos para niños como lo es "Peppa Pig". La escuela primaria Haslingden Rossendale, de Blackburn, Inglaterra, ha tomado cartas en el asunto, aunque Youtube ha desmentido que exista algún contenido de "Momo" en su plataforma para niños Youtube Kids, según informa Verne.

El colegio inglés comparte en su Facebook: “Cada vez somos más conscientes de la existencia de vídeos muy inapropiados que circulan en línea y que están siendo vistos por los niños de toda la escuela. Estos videoclips aparecen en muchos sitios de medios sociales y Youtube. Uno de los vídeos comienza inocentemente, como el inicio de un episodio de "Peppa Pig" por ejemplo, pero rápidamente se convierte en una versión alterada con violencia y lenguaje ofensivo”.

El comunicado de Facebook concluye: “los ejemplos que hemos observado en la escuela incluyen pedir a los niños que enciendan el gas o que busquen y tomen pastillas”.

El sargento detective Elaine McCormill del Servicio de Policía de Irlanta del Norte ha señalado: "Si bien no se han presentado informes oficiales a la Policía, somos conscientes del desafío llamado ‘Momo’ y ya nos hemos puesto en contacto con otros servicios de Policía del Reino Unido para tratar de identificar el alcance del problema”, según comparte La Vanguardia.

Today we've heard from hundreds of concerned schools and parents about the horrifying #Momo challenge which has reportedly been appearing in children's YouTube videos, causing panic and upset amongst young people. We hope you find our guide useful... https://t.co/Nuu4cUpBZD pic.twitter.com/t16m8GQ6Vt