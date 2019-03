YouTube viral: cámaras registran tremendo blooper de mujer al colocar a su bebé dentro de cuna [VIDEO]

La grabación que registró la cámara del cuarto de un bebé fue compartida en YouTube, donde cientos de usuarios en la plataforma se carcajearon por el curioso blooper que sufrió una mujer de Estados Unidos al colocar a su bebé dormido dentro de su cuna.

El video se compartió por la cuenta ViralHog en YouTube, donde cientos de usuarios reaccionaron con curiosos mensajes para la protagonista del video viral. En las imágenes se logró apreciar el momento exacto en que la chica, de baja estatura, perdió el equilibrio.

¿Qué sucedió? Inicialmente se logra ver que la joven madre arrullaba a su pequeño que dormía en sus brazos, a los segundos, la mamá decide poner a su bebé dentro de su cuna, sin imaginar que ella también terminaría en la pequeña cama.

“Solo tengo 5 pies de altura. No hace falta decir que me fui directo a la barandilla y me dejaron colgada en la cuna mientras mi hijo se despertó y me miró fijamente”, indicó la madre, quien fue víctima de un blooper que usuarios de YouTube apreciaron.

La publicación en ‘ViralHog’ indicó que este hecho se presentó en Texas, Estados Unidos. A través de la nota te compartimos el video que es tendencias en las redes sociales.

Mira aquí el video viral de YouTube: