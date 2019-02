Google Translate: ‘Oscars 2019’ tiene inesperada traducción que sorprende a fanáticos del cine [FOTOS]

Miles de fanáticos del cine están a la expectativa por saber la hora en la que empiezan los ‘Oscars 2019’, el evento que buscará premiar a la mejor producción cinematográfica que se estrenó en el 2018.

Todos los fanáticos del séptimo arte están más que ansiosos por este evento; sin embargo, grande ha sido su sorpresa al conocer el inesperado resultado que arrojó Google Translate al colocar ‘Oscars 2019’ en dicha plataforma de traducción. El hecho no ha pasado desapercibido y ha generado conmoción entre los fans del cine.

Los ‘Oscars 2019’ se realizarán esta domingo 24 de febrero y desde el Dolby Theatre de Los Ángeles se buscará premiar a lo mejor del séptimo arte; sin embargo, miles han quedado más que perplejos al revelarse el sorpresivo mensaje que arrojó Google Translate al intentar traducir el nombre de tan distinguida gala.

Y es que un usuario de Facebook reveló el peculiar mensaje que arroja Google Translate al colocar ‘Oscars 2019’ en el polémico traductor de Google, el cual ya está acostumbrado a ‘trolear’ a todo tipo de personajes y celebridades de talla internacional.

Tal como se reveló en Facebook, al colocar ‘PremiosOscar 2019’ en Google Translate obtendrás este inesperado resultado que ha dejado en shock a miles: ‘Promotor 2019’.

El desconcertante mensaje no ha pasado desapercibido por miles de fans, quienes no dudaron en mostrar su fastidio frente a este hecho ya que no es la primera vez que Google Translate comete un error al colocar una palabra en su web.

En la parte superior te mostramos este resultado que arroja el traductor al colocar ‘Oscars 2019’ en dicha aplicación, la cual sigue en el ‘ojo de la tormenta’ por sus constantes errores de conversión.