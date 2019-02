Facebook viral: gigantesco tigre se apodera de carretera y conductor queda aterrado al verlo [VIDEO]

Se salvó de milagro. Miles de usuarios de Facebook quedaron impactados al ver el video viral que grabó un joven mientras recorría las carreteras de Rusia. El autor de este insólito hallazgo quedó en impresionado al toparse, a pocos metros, con un enorme tigre siberiano que cruzó la pista.

Según la filmación que es viral en las redes sociales, el temible depredador no tenía la intención de atacar a las personas que transitaban por la zona; sin embargo, los testigos de este extraño suceso indicaron que terminaron aterrados al ver al animal.

El usuario que compartió este video en Facebook y Twitter es un residente de la región de Jabárovsk, al este de Rusia. El joven captó el momento exacto en que un tigre de Amur cruzó la carretera delante de su auto en movimiento.

El felino saltó la barrera de seguridad de una carretera en la localidad de Komsomolsk del Amur y a los segundos desapareció entre la nieve que invade el paisaje de Rusia. Cabe indicar que este video viral se compartió este lunes por la cuenta del usuario 'Yaroslav'.

Por su parte, el director general del Centro de Preservación del Tigre de Amur, Serguéi Aramilev, indicó a los pobladores que si vuelven a tener un acercamiento con el animal, "lo recomendable es no tomar decisiones precipitadas" para que las personas no expongan su vida.

En esta nota te compartimos el video viral de Facebook.

Aquí te compartimos la publicación que realizó el joven a través de su cuenta en Twitter, plataforma donde se leyó cientos de comentarios de los usuarios.

Sometimes I think that stupid stereotypes about bears walking in the streets in Russia have some real basis.. An Amur tiger was noticed in 10 minutes ride on a car from my home. pic.twitter.com/UE1RuhcAKY