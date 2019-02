Facebook viral: pequeño gato tiene curiosa reacción cuando su dueña deja de 'peinarlo' [VIDEO]

Miles de usuarios en Facebook no pararon de reír con un video que ya se ha vuelto viral rápidamente, el cual muestra la reacción de un pequeño gato cada vez que su dueña deja de peinarlo.

La dueña del pequeño gato decidió darle algunos cariños, por ello, sacó un cepillo especial para peinar a su mascota; sin embargo, no imaginó la reacción que tendría cuando se detuvo por un instante.

Como se aprecia en las imágenes de Facebook, la dueña del gato había colocado a su mascota en su cama para empezar a peinar su pelaje, por varios minutos lo pasó por todo el cuerpo del animal, pero cuando la joven quiso descansar, no se lo permitieron.

Con un fuerte maullido, el gato le exigió a su dueña que no pare de peinarlo; tal como se logra escuchar en el video de Facebook, ella le responde al parecer pidiendo disculpas sorprendida por la acción de su mascota.

Luego la joven vuelve a detenerse para ver la reacción de su mascota y este le agarra con una de sus patas delanteras para que continúe, sin olvidar el fuerte maullido, esto provocó la risa de las personas que vieron el viral de Facebook.

Por otro lado, los usuarios de Facebook no dudaron en comentar las imágenes de la particular reacción del pequeño gato con su dueña, incluso algunos hicieron comparaciones cuando piden “masajes”.

“Pero así me siento cuando me estás dando amor y de repente te detienes para revisar tu teléfono”, “yo cuando me haces masajes”, “cuando me dejo hacer caricias”, “¿me rascas la cabeza?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video de Facebook.

Aquí te dejamos el video viral de Facebook: