Facebook viral: compra sombrilla por Internet y graba video insultando al vendedor que lo estafó

Un joven se ha convertido en el nuevo protagonista de un video que se compartió en la red social de Facebook y que ya se ha vuelto viral, debido a que se grabó molesto porque había comprado una sombrilla que se destruyó en segundos.

Todo empezó cuando el joven junto a su pareja decidieron pasar unos días de vacaciones en las playas de Necochea, en Argentina, por ello, compraron una sombrilla por Internet para cubrirse de los rayos del sol, pero este producto no era de buena calidad que terminó malogrando los planes.

La sombrilla que habían adquirido por Internet se doblaba cada cinco segundos debido a los fuertes vientos en Necochea, además que era un día nublado; fue entonces que el joven grabó un video que generó varias carcajadas en los usuarios de Facebook.

"Esta es la sombrilla que me vendiste, chabón. Por eso estoy re caliente. Estoy caliente de antes de probarla porque sabía. Esto es una p…, me cobraste 3 lucas y me rompiste el o… ¡Mirá! El primer viento que agarro en Necochea, loco. ¡Mirá cómo está esto!", expresó el joven en el video de Facebook, ya que supuestamente estaba hablando con el vendedor del producto.

La responsable de captar las imágenes de Facebook, fue la pareja del joven que no paró de reír en todo momento con la reacción de él, asimismo, se reveló que había sido estafado, ya que el precio normal de las sombrillas es la mitad de lo que pagó por Internet el protagonista del viral.

Al final del video de Facebook, se observa como el joven es cubierto por la sombrilla que se termina por destruir, esto ocasionó más su molestia; sin embargo, no imaginó que se volvería viral rápidamente.

Mira aquí el video viral de Facebook: