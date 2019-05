YouTube viral: recogebolas mata insecto que tenista intenta retirar con delicadeza [VIDEO]

Es imposible no verlo. Gracias a YouTube hemos podido conocer un hecho muy divertido que ocurrió en Tailandia y que involucra a una tenista que intentaba retirar delicadamente un insecto que estaba en la cancha y que quedó sorprendida cuando el recogebolas lo mató de un fuerte pisotón.

El material audiovisual, que tiene más de 35 mil reproducciones en YouTube, nos muestra a Sabine Lisicki, como se llama esta tenista de origen alemán, enfrentándose a la española Garbiñe Muguruza en un torneo realizado en Tailandia.

En un determinado momento del partido, la tenista alemana se disponía a sacar, pero se percata que había un insecto en el campo, por lo que decide retirarlo suavemente con su raqueta, cosa que no logra conseguir.

Esto fue notado por un recogepelota que se acercó a la tenista y en vez de coger al insecto con las manos, el muchacho decide matarla de un pisotón, lo que hizo reír a la deportista germana, como puede verse en este video de YouTube.

El video se hizo viral rápidamente gracias a YouTube e incluso llegó a Twitter, donde los usuarios comenzaron a hacer bromas con Lisicki y aseguraron que es una ferviente amante de los animales. Aquí te dejamos las imágenes.

Aquí algunos de los ocurrentes comentarios que este video de YouTube generó en Twitter.

Swift and decisive action. See the problem-eliminate the problem. 👍🏻