Facebook viral: poeta peruano Marcos Martos revela futuro de la jerga 'estoy chihuán' [VIDEO]

El periodista, escritor y poeta peruano, Marco Martos, considerado como uno de los principales representantes de la Generación del 60 de la poesía peruana, sorprendió a varios usuarios al comentar en su Facebook sobre la jerga “estoy chihuán”.

“A menudo me preguntan por la palabra ‘chihuán’, durará o no durará como sinónimo de pobreza o sinónimo de persona que se hace la pobre. Eso no se sabe”, expresó Marco Martos, al principio del video de Facebook.

En las imágenes de Facebook, el escritor peruano, Marco Martos, hace referencia a la jerga “estoy chihuán”, que se volvió popular hace unos meses; sin embargo, varios lo siguen usando en conversaciones y en memes.

“Por ahora, está durando en el habla popular limeña y de todo el Perú, pero bien puede desaparecer, como desapareció la palabra ‘cebada’ con el significado de cerveza y pasó a ser ‘chela, chelita, etc’, como lo es ahora”, manifestó en el viral de Facebook, que ya cuenta con 3 mil reproducciones.

Asimismo, en el video que publicó en su cuenta de Facebook, Marco Martos, continuó con el análisis de la jerga “estoy chihuán”. “Hay palabras así inventadas por la gente que duran y otras que no duran, por ejemplo una que dura es la palabra ‘pata, patita, patero’, que lleva más de 50 años, en cambio otras se pierden en la noche del olvido”, indicó.

“¿Qué pasará con ‘chihuán’? Solo el futuro lo sabe”, destacó al final de las imágenes de Facebook, ya que no se sabe con exactitud el destino de la jerga peruana, que por el momento sigue vigente.

Cabe recordar que la polémica jerga peruana “estoy chihuán” se volvió popular en Facebook y otras redes sociales, tras las declaraciones de la congresista de Fuerza Popular, Leyla Chihuán, quien aseguró en una entrevista que no le alcanzaba el sueldo que recibía.

Aquí te dejamos el video que publicó en su Facebook, el escritor peruano, Marco Martos, el cual ya tiene varios comentarios.