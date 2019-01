Google Maps: mujer confunde el auto de Google con taxi y le pide 'aventón' [FOTOS]

Una mujer se ha vuelto 'famosa' en todo el mundo, luego de que confundiera el auto de Google Maps con un taxi, un incidente que fue captado por las cámaras del gigante tecnológico y las imágenes han hecho reír a miles de personas.

Según el autor del hallazgo, usaba Google Maps para recorrer las calles del municipio de Gembloux, en la Región Valona, Bélgica, cuando de pronto vio que una persona hacía un gesto extraño a lo lejos, por lo que decidió acercarse.

Grande fue la sorpresa de este usuario de Google Maps al descubrir que dicha persona en realidad era una mujer que estaba a punto de viajar, ya que tenía una maleta en la mano y hacía el típico gesto para pedir un taxi.

No se sabe si el chofer del auto de Google Maps vio o no el gesto de la mujer; sin embargo, no se detuvo por ningún momento y siguió su recorrido, como puede verse en las imágenes que muestran a la mujer mirando cómo el auto la ignora.

Las imágenes que Google Maps captó en mayo del 2018 han creado distintas teorías en las redes sociales, algunos aseguran que la mujer habría confundido el auto del gigante tecnológico con un taxi, otros que estaba jugando una broma.

Sea cual sea el caso, lo cierto es que esta mujer ha quedado inmortalizada y ha sido bautizada en las redes sociales como la persona que le pidió un 'aventón' al auto de Google Maps, el cual para su mala suerte no le hizo caso.

Si quieres ver las graciosas fotos que Google Maps captó en Bélgica, no dudes en revisar nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.