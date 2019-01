YouTube viral: La verdad sobre 'Luisito Comunica' y su postulación para gobernador de Puebla [VIDEO]

Hace algunos días el youtuber mexicano ‘Luisito Comunica’ alborotó a todos sus fans de YouTube al mencionar su presunta postulación política para hacerse con el puesto de gobernador interino de Puebla. La noticia sorprendió a más de un fanático quien no podía creer que el famoso ‘Rey palomo’ incursionaría en la política de su país.

Todo comenzó cuando en su cuenta de Twitter el joven youtuber mexicano decidió ‘revelar’ que se había postulado para ser gobernador interino y pedir el apoyo de sus fans; sin embargo, luego de algunos días decidió salir y hablar sobre este tema que sorprendió a más de uno.

En su más reciente video de YouTube, ‘Luisito Comunica’ decidió romper su silencio tras la ola de comentarios y críticas que se generó por su presunta postulación a dicho cargo político. En el video, el cual ya cuenta con más de 450 mil vistas el joven influencer decidió hablar sobre esta presunta postulación suya, la cual en muchos medios de comunicación se afirmó que había sido por el mismo.

Sin embargo, para sorpresa de miles de sus fans, todo sería parte de una “broma” ideada por un grupo de fans de ‘Luisito Comunica’ quienes dieron el alta en su postulación para dicho cargo el cual está vigente luego del accidente aéreo que sufrió la gobernadora de Puebla.

“No tengo idea de dónde salió todo esto, me estoy enterando al igual que ustedes que quiero ser gobernador de un estado. Estoy sorprendido con esta noticia que está en todos lados”; fueron algunas de las palabras que lanzó ‘Luisito Comunica’ en YouTube para explicar esta situación, la cual le resultó cómica.

“No, no está en mis intenciones ser gobernador. Alguien inventó esta noticia para conseguir clics en su página o para generar vistas, pero no es cierto. Si bien mi nombre figura en los postulantes para dicho cargo, no lo hice puesto que no está en mis planes”, fueron las contundentes palabras que utilizó el youtuber para terminar con estos rumores que lo vinculan a la política de su país.

Además de ello, el joven mencionó que existen algunos medios de comunicación que han intentado contactarse con él para saber sobre sus planes políticos, los cuales descartó tajantemente.