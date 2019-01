YouTube viral: quería darle un beso a una mujer por fin de año, pero todo salió mal [VIDEO]

En YouTube se compartió un vergonzoso video de un hombre y una mujer que esperaban con ansias el Año Nuevo; sin embargo cuando llegó el momento esperado, el sujeto intentó darle un beso a su compañera sin imaginar que todo saldría mal, que el clip se volvería viral en redes sociales y todo sería televisado en vivo y en directo.

Millones de personas alrededor del mundo esperaron el Año Nuevo con bastante alegría y como es costumbre en algunos lugares, varias personas se besaron el boca con la primera persona que vieron o tenían al lado. Esto fue lo que intentó hacer un hombre con una mujer que estaba a su costado.

¿Qué ocurrió exactamente? Pues, un hombre se encontraba al lado de una mujer viendo el celular de ella, por la cercanía entre ambos, parece que se conocían, entre tanto una cámara de la televisión Dutch Tv los filma. La mujer inmediatamente levanta la vista hacia el objeto y cuando mira a su lado se da con la gran sorpresa que su compañero le quiere dar un beso en los labios. La reacción de la joven es alejarse mientras lo mira muy asombrada.

Ante la vergonzosa escena, al hombre no le queda más que sonreír, no obstante, la queda mirando como si esperara una respuesta o que se arrepintiera de su decisión de haberse alejado. A continuación, otra cámara capta otro lugar y los sujetos salen de escena, por lo que no sabemos qué más ocurrió entre ambos adultos.

El gesto provocó varias reacciones en YouTube y otras redes sociales como Twitter donde varios usuarios hablaron del suceso. "Duele verlo", comentó un cibernauta, entre tanto, otro dio un divertido comentario: "pasó de cero a la zona de amigos en 0:04 segundos". Un internauta señaló que seguro toda Holanda lo vio: "Vi esto en la televisión, ya que soy neerlandés. Fue muy gracioso, probablemente todos los Países Bajos se rieron en ese momento".

MIRA EL VIDEO AQUÍ: