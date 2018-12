YouTube viral: cámaras registran presunto avistamiento de OVNIS que causa terror en miles de usuarios [VIDEO]

El video compartido en YouTube causó gran asombro en miles de personas que testigos de un presunto fenómeno paranormal. Un hombre grabó el momento exacto en que extrañas luces intermitentes invadieron los cielos de Estados Unidos. ¿Fueron OVNIS?

La página ‘Mundo Esotérico y Paranormal’ compartió el video viral a través de su cuenta en YouTube donde se pudo apreciar el incidente. Este hecho se dio sobre el barrio neoyorquino de Astoria, en Estados Unidos. Los vecinos del lugar aseguran que el suceso es parte de avistamiento de OVNIS.

Sin embargo, otras personas han indicado que “No son aliens. Fue una explosión en una instalación eléctrica”. En las imágenes del video viral de YouTube se puede ver en el cielo una especie de círculo que aparece y repentinamente se retira del lugar.

La inmensa luz intermitente comenzó poco después de las 21:00 en Estados Unidos. Según el informe de la policía una explosión en una base eléctrica situado en el barrio neoyorquino de Queens iluminó los cielos durante más de un minuto.

Numerosos vecinos se asomaron por sus ventanas para mirar al cielo, que se iluminó con diferentes tonalidades de azul mientras se acechaba un zumbido. En esta nota te compartimos el video viral de YouTube y algunos post que realizaron algunos internautas.

Aquí te compartimos algunas publicación que hicieron los usuarios a través de sus redes sociales.

The skies over New York City turned bright blue Thursday night after a transformer explosion in Queens.



"The lights you have seen throughout the city appear to have been from a transformer explosion at a Con Ed facility in Queens," NYPD posted on Twitter. https://t.co/pOzlfjuFS1 pic.twitter.com/CWCSJEo6Li