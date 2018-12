Facebook: cosplayer asiática se viste de ‘Mamá Noela’, pero escondía un gran secreto [FOTOS]

Los miles de fanáticos de una joven cosplayer asiática quedaron más que sorprendidos, luego que en Facebook la joven influencer decidiera revelar su más profundo secreto, en una osada sesión fotográfica por Navidad.

La joven, quien durante mucho tiempo enamoró a miles de usuarios por sus vestimentas y disfraces vinculados al mundo de lo ánime y de los videojuegos, decidió revelar un gran secreto, el cual ha dejado helados a miles de usuarios de Facebook.

En el video compartido en Facebook, pudimos ver como la joven asiática se vistió como ‘Mamá Noela’ para alegría de todos sus fans en dicha red social; sin embargo, lo que a primera vista pareció una sesión fotográfica por Navidad, resultó ser una increíble confesión que dejó sorprendidos a miles de usuarios en la red social.

Como podrás apreciar en las imágenes que compartió la joven en su cuenta de Facebook, en realidad todo resultó ser un engaño y siempre fue un joven asiático quien se disfrazó de mujer para poder generarse fans den dicha red social y así promocionar una serie de cosméticos, de los cuales él era la imagen.

El hecho dejó sin palabras a miles de fanáticos quienes se sintieron totalmente decepcionados luego de ver el inesperado ‘destape’ que protagonizó este joven influencer, quien durante tanto tiempo engañó a sus fanáticos al hacerle creer que se trataba de una bella joven asiática, quien amaba el cosplay.

“No puede ser, he perdido a mi waifu”, “Jamás pensé que esto sucedería, me arruinaste la navidad”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron algunos usuarios de Facebook, quienes no dudaron en criticar este ‘destape’ que dejó sorprendido a más de un usuario de dicha red social.

En la parte superior de esta publicación podrás revisar las fotografías que compartió este joven asiático, quien decidió revelar el más grande secreto que había escondido durante tanto tiempo, todo en vísperas de la llega de la Navidad.