Facebook viral: chico infiel queda al descubierto en el cumpleaños de su pareja [VIDEO]

La publicación de Facebook dejó sin palabras a miles de usuarios por la curiosa reacción que tuvo la protagonista del video viral, quien aprovechó el brindis de la celebración de su cumpleaños para desenmascarar a su pareja presuntamente infiel. ¿Qué fue lo que hizo la muchacha?

La joven de nombre Tiana Perea se encontraba celebrando su cumpleaños número 21, cuando llegó la hora de compartir unas palabras frente a sus compañeros , ella aprovechó en romper con su pareja y luego compartir el video en su cuenta de Twitter y Facebook.

El curioso hecho se presentó en Houston, en Estados Unidos, en una reunión en celebración de cumpleaños de la protagonista. Perea aprovechó la oportunidad para sorprender a su pareja y otras personas a su alrededor comentando los "actos de infidelidad" del joven.

“Me gustaría agradecer a Santos (su novio) por hacerme caer en cuenta de que merezco a alguien mucho mejor”, expresó la joven en parte de su mensaje para el joven, quien fue su pareja hasta ese momento.

Luego, el hermano de Tatiana retiró las cosas de su excuñado para entregárselas. El muchacho terminó por retirarse del lugar en medio de aplausos de los presentes, quienes admiraron la valentía que tomó la joven del video viral de Facebook.

Aquí te compartimos el video que ya cuenta con 6 millones de reproducciones y más de 57 mil reacciones de los cibernautas. Este popular visual que es tendencia en Facebook y Twitter ha superado el millón de comentarios.

Is this the right thing to do when your bf cheats on you? @s_umana pic.twitter.com/o5ubXv8X8R