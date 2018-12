Dragon Ball Super: ¿Quieres convertirte en Super Saiyayin? Con esta función lo puedes lograr

Dragon Ball Super ya se estrenó finalmente en los cines de Japón y la expectativa ha crecido por montones, luego que se filtraran muchas imágenes sobre esta cinta que trae el regreso de un personaje tan emblemático como es Broly. Pero, ¿te imaginas ser tu también un Super Saiyayin? Eso ahora es posible.

Tal como lo lees, convertirte en un Super Saiyayin es posible ahora gracias a la tecnología, e incluso elegir el tipo de poder que deseas adquirir, como es el caso de un Super Saiyayin fase Dios, Super Saiyayin Blue o el Super Saiyayin Berseker, como es lo que mostrará Broly en la cinta que lo trae de regreso.

La cinta se estrenó en todo Japón este viernes 14 de diciembre y como función de premiere el pasado 13, en los Estados Unidos. Sin embargo, para la región latinoamericana, habrá que esperar un poco más, porque llegará todavía el próximo 10 de enero del 2019 en el idioma que todos esperan.

Así que para ir esperando este estreno, lanzaron una aplicación que permite que las personas se conviertan en Super Saiyayin, lo que sin lugar a dudas ha emocionado a más de uno. Lo único que deben tener es la red social, Snapchat, para luego aplicar esta transformación en el personaje que tu mismo desees.

Lamentablemente, esto solo se puede usar en los Estados Unidos, pero se espera que muy pronto llegue a otros países, para que todos puedan sentir la emoción de convertirse en Super Saiyayin, sobre todo, que está próximo a estrenarse esta cinta.