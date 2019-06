Vía YouTube: Mira qué animal tiene la mordida más rápida del mundo [VIDEO]

No querrás que te muerda. A través de un video de YouTube científicos revelaron al animal que tiene el movimiento y la mordedura más rápida de la Tierra, y es el animal que menos te esperas.

El estudio publicado por la Royal Society Open Science demostró que todos los animales son principiantes a comparación del insecto que posee dicho reconocimiento y es que su mordedura es considerado el más rápido movimiento. Pero, ¿de qué animal hablamos?

Pues, tal vez no sea muy conocido, pero la hormiga Drácula tiene una mordedura de 324 kilómetros por hora, pero esta no es su única virtud. Este insecto a comparación de otras especies de hormigas está bien preparada para el ataque y la velocidad de su mordida no es lo único que lo hace especial.

Las hormigas son unas obreras muy violentas, han habido casos que se han documentado decapitaciones y toma de prisioneras después del combate. Pero este tipo tiene en su mandíbula una arma letal ya que esta no se cierra de golpe, sino que presionan sus extremos entre sí.

Para poder probar esto, los científicos debieron utilizar cámaras muy rápidas y técnicas basadas en rayos x para estudiar su anatomía en gran profundidad.

Sin embargo, la velocidad del movimiento de la hormiga drácula es superada por la caída en picado del halcón peregrino que llegan hasta los 360 kilómetros por hora, pero dejarse caer, no cuenta como movimiento.

PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ: