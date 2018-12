Facebook: Nunca verás una amistad tan buena como la de esta yegua y un perro [VIDEO]

Nunca una amistad fue tan tierna.En Facebook se viralizó un video donde una yegua y un perro demuestran la gran amistad que tienen mientras corren en la nieve, dejando sorprendidos y enterneciendo a miles de usuarios.

A pesar de no ser de la misma especie, un perro y una yegua han demostrado que eso no es necesario para ser grandes amigos y jugar juntos en la nieve como lo hacen. Ambos no desaprovecharon la claridad del día y el tranquilo clima para jugar.

El clip inicia con Rita corriendo detrás de Balu en un camino de nieve. El perro es más rápido y logra huir de la persecución sin embargo, luego es la yegua quien empieza huir y el perro quien debe perseguirla.

Ambos lucen muy contentos. Mientra se aprecia que el can mueve la cola, Rita mueve las piernas y salta de forma muy engreída, sin miedo ni incomodidad. La persecución se realiza nuevamente de la misma forma.

El video compartido en Facebook tiene pocos días de haberse publicado y ya tiene miles de reproducciones debido a la gran amistad que demuestran estos dos hermosos animales mientras juegan.