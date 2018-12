Facebook: “El Bananero” trolea de forma ‘curiosa’ a Alan García tras negársele el asilo diplomático [FOTO]

Esta mañana miles de usuarios de Facebook quedaron sorprendidos tras conocerse que la embajada de Uruguay decidió negarle el asilo diplomático al ex mandatario Alan García, quien durante varias semanas estuvo alojado en dicho recinto a fin de obtener este beneficio.

En Facebook la noticia de esta resolución de la embajada uruguaya se viralizó a tal punto que uno de los youtubers más conocidos decidió pronunciarse y reveló el “verdadero motivo” por el que se habría tomado dicha decisión. ¿De qué se trata? “El Bananero” se pronunció al respecto y ha generado miles de reacciones en dicha red social.

Tras la resolución tomada por la embajada de Uruguay miles de memes se crearon en Facebook en los cuales se burlaban del ex mandatario aprista quien tuvo que salir de dicho recinto en el que estuvo alojado durante varios días.

Uno de estos memes hacía alusión al conocido youtuber uruguayo “El Bananero” quien habría “influenciado” en el mismísimo presidente Tabaré Vásquez para que negara el asilo diplomático a Alan García quien solicitó ello por una presunta persecusión política en su contra.

“El Bananero” no pudo controlarse y troleó al ex mandatario aprista con un irreverente comentario que ya se ha viralizado en Facebook. Fiel a su estilo y con un juego de palabras en “doble sentido” el popular personaje afirmó que él era la causa que habría originado que no se asile a Alan García en su país natal.

“Todo se dio porque leí a*** en lugar de Alan”, fue el comentario que lanzó en Facebook junto con el meme que se creó del personaje de YouTube.

Aquí te compartimos dicha publicación que ya cuenta con más de 2 mil reacciones y 300 comentarios en dicha red social.