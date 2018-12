Facebook: “Superman peruano” revela su verdadera identidad por conmovedor motivo [FOTOS]

En Facebook, Twitter y otras redes sociales se ha vuelto muy popular un curioso personaje quien viste igual a un personaje de DC Comics; el curioso ser trabaja vestido como un superhéroe y por ello ha sido calificado como el “Superman peruano”.

Su fama ha sido tan grande que hace solo algunas semanas hizo un cameo en la película peruana “Asu Mare 3” en la cual conoció a Carlos Alcántara con quien compartió roles. Hoy, el “Superman peruano” ha decidió revelar su identidad y no precisamente en “busca de fama” sino que pide ayuda puesto que padece de una enfermedad que le puede costar la vista.

Esteban Abel Chavez Martínez, es el nombre que miles de personas en Facebook han llegado a conocer puesto que el querido personaje conocido como “Superman peruano” decidió revelar como su verdadera identidad.

El joven peruano compartió en su cuenta oficial de Facebook una fotografía en la que compartió su nombre y sus datos personales puesto que viene recolectando fondos para poder realizarse una complicada operación la cual le pueda salvar la vista.

El “hombre de acero peruano” no la pasa nada bien puesto que sufre de glaucoma y podría perder la vista si no se trata a tiempo. Es por ello que en Facebook ha decidido lanzar un comunicado en el que anuncia que abrió una cuenta de ahorros en la cual las personas que deseen pueden colaborar con él puesto que por bajos recursos no puede costear dicha operación.

En diversos medios de comunicación locales, el “Superman peruano” ha sido entrevistado y ha recibido el apoyo de miles de usuarios quienes no pudieron evitar mandarle todo su cariño y además afirmaron haberle hecho algún deposito que le permita poder curarse y seguir trabajando en el Jirón de la Unión como lo viene haciendo durante varios años como promocionador de viajes.

“No es mucho, pero espero ayudarte a cumplir tus objetivos”, es uno de los comentarios que se pudo rescatar en Facebook, donde el hombre dejó sus datos personales y una cuenta de ahorros en la que los usuarios podrán donar el dinero que le permita poder operarse a tiempo y evitar que pierda la vista.