Facebook: reclaman a mujer que miraba su celular cuando su bebé lloraba y ella reacciona así [VIDEO]

Miles de usuarios en Facebook están criticando duramente a una mujer que fue grabada revisando su celular, mientras su bebé lloraba sin parar, lo que molestó a los pasajeros del tren en el que viajaban que comenzaron a reclamarle, sin imaginar la reacción de la madre.

Uno de los testigos de este hecho, que no dudó en subir las imágenes a Facebook, aseguró que este incidente se produjo hace unos días en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y lo que indignó a los pasajeros es que la madre no atendía a su pequeño que no paraba de llorar.

“Estás con el teléfono y el chico está gritando. Dejá el teléfono y atendé a tu hijo”, recriminó la pasajera, se puede escuchar decir a una pasajera. El fuerte reclamo de la mujer provocó que el resto de personas también arremetiera contra la madre que seguía revisando el celular.

Tantos fueron los reclamos que la madre perdió los papeles y comenzó a responder totalmente enfurecida. “¿Por qué no se mete en lo suyo?”, “la que lo parió fui yo”, “no se meta” y “soy yo la que lo crío” fueron las frases que lanzó esta mujer contra los pasajeros.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen miles de reproducciones en Facebook, la pasajera que inicialmente comenzó con los reclamos le aseguró que le 'hable bien', ya que era mayor de edad; sin embargo, muy poco le importó a la mujer.

“Yo soy la que lo mantiene, quedó claro; yo lo crío como quiero”, respondió la madre que está siendo duramente criticada en las redes sociales, especialmente en Facebook, donde miles condenan su accionar y sus duras palabras.