Facebook: jerga peruana "Estoy Chihuán" vuelve a cruzar fronteras y esta vez, en Tailandia [VIDEO]

La frase "Estoy Chihuán" sigue traspasando todas las fronteras de nuestro país. En un principio, esta jerga acuñada a la fujimorista Leyla Chihuán se volvió viral en tierras incaicas; sin embargo, con el pasar de los días, varios videos en Facebook han demostrado que se ha hecho popular en Chile, Brasil y hasta en Francia.

Como recordaremos, todo esto inició por las declaraciones de Leyla Chihuán, quien dijo que el sueldo de congresista no alcanzaba para cubrir todos sus gastos de acuerdo a su estilo de vida. Los usuarios no tardaron en 'trolearla' tras lo dicho y empezaron a hacer viral el "Estoy Chihuán" en todas las redes sociales.

El último video ha sido compartido por la página Última Noticia, en el cual se puede ver como dos pasajeros están arribando a Israel, provenientes de Israel. En ese momento, el joven que estaba grabando decidió hablarle en hebreo a una aeromosa para pedirle prestado dinero, sin imaginar que le sorprenderían con esta frase.

"Kathleen, hemos llegado a Tailanda desde Israel, ¿podrías prestarme dinero?", se puede escuchar al joven, mientras que la aeromosa le responde "¿Qué? ¿Prestarte dinero? ¡Estoy Chihuán!", ante esta frase, el muchacho se quedó sorprendido y preguntó por lo que significaba esto.

"Chihuán quiere decir que no tengo dinero, que mi mensualidad no me alcanza. Paseo por todo el mundo y no me alcanza... ¡Estoy Chihuán!", declara la mujer mientras se disponía a bajar del avión. Esto no sería la primera vez pues, en Facebook se está poniendo de moda el #ChihuánChallenge.

Cabe resaltar que, el video de Facebook ha sido subido hace unas pocas horas y ya siendo todo un 'boom' en esta red social, alcanzando miles de compartidas y reacciones.